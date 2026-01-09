Menu
MPMS vai pagar R$ 11,2 mi para manter iPhones de última geração para servidores

O contrato firmado com a TIM será válido até 2031

09 janeiro 2026 - 16h11Luiz Vinicius

Servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul estarão trabalhando a partir deste ano, com iPhones de última geração, após o órgão fechar um contrato com a empresa de telefonia TIM S.A. 

O órgão estadual fechou um contrato válido de cinco anos com a empresa de telefonia, por um valor anual de R$ 2.244.588,00, o que representa um total de R$ 11.222,940,00 até o fim do vínculo.

Esse contrato permitiu que o Ministério Público adquirisse 750 aparelhos e 10 pacotes de dados internacionais. 

Além disso, teve a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, abrangendo chamadas locais e de longa distância nacional, bem como pacotes de dados com alcance internacional.

O extrato foi publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial do MPMS.

Rede de fast food abre nova unidade neste sábado na Avenida Gunter Hans
Geral
Servidora perde a vida e amigos 'culpam' sequência de revogações em secretaria na Capital
Saúde
Jonas de Paula
Política
Comissão provisória do PSDB é oficializada em Campo Grande
Horóscopo do dia - Veja a previsão para o seu signo 8/01/2026
Geral
