MPMS vai pagar R$ 11,2 mi para manter iPhones de última geração para servidores

Servidores do Ministério Público de Mato Grosso do Sul estarão trabalhando a partir deste ano, com iPhones de última geração, após o órgão fechar um contrato com a empresa de telefonia TIM S.A.
O órgão estadual fechou um contrato válido de cinco anos com a empresa de telefonia, por um valor anual de R$ 2.244.588,00, o que representa um total de R$ 11.222,940,00 até o fim do vínculo.
Esse contrato permitiu que o Ministério Público adquirisse 750 aparelhos e 10 pacotes de dados internacionais.
Além disso, teve a prestação de serviços de telefonia móvel pessoal, abrangendo chamadas locais e de longa distância nacional, bem como pacotes de dados com alcance internacional.
O extrato foi publicado nesta sexta-feira, no Diário Oficial do MPMS.Reportar Erro
Deixe seu Comentário
Leia Também
Justiça
Justiça solta homem evadido do sistema prisional, mesmo após prisão pela Polícia em MS
Justiça
Contrato verbal garante honorários a advogado após anulação de multa de R$ 2,5 milhões
Justiça
Justiça não vê urgência e mantém advogados comissionados atuando na Agetran
Justiça
Cadeia em Minas Gerais é interditada pela Justiça após superlotação e mortes
Justiça
'Paz social' é citada por juíza ao negar liberdade a policial do Garras preso com propina
Justiça
Casar ou separar: casamento e divórcio são as principais demandas da Justiça Itinerante
Justiça
TJ torna obrigatório o uso do eproc para novos processos previdenciários em MS
Justiça
Ministério Público aponta más condições de trabalho e Stellantis fecha acordo de R$ 1 milhão
Justiça
'Ilegal e abusivo', diz OAB em ação judicial contra aumento do IPTU em Campo Grande
Justiça