MS tem oito foragidos incluídos na nova "lista vermelha" criada pelo Ministério da Justiça

O Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP) lançou nesta segunda-feira (8) a nova “lista vermelha” nacional, que reúne criminosos considerados de alta periculosidade e procurados pela Justiça em todo o país. A relação faz parte do Projeto Captura, iniciativa que pretende facilitar o compartilhamento de informações entre forças de segurança e ampliar a participação da população na localização de foragidos.

Cada estado, além do Distrito Federal, pode indicar até oito nomes para compor a lista e Mato Grosso do Sul preencheu todas as vagas, totalizando oito criminosos apontados como prioritários para captura.

A lista completa pode ser consultada no site do Ministério da Justiça.

Como funciona a nova lista nacional

A lista vermelha reúne até 216 procurados, sendo oito por cada uma das 27 unidades da federação. Segundo o ministério, a iniciativa permitirá que delegacias, polícias e órgãos de inteligência tenham acesso mais rápido e unificado aos dados de criminosos considerados estratégicos na atuação contra o crime organizado.

O Projeto Captura disponibiliza fotos, nomes, apelidos e datas de nascimento dos procurados. No mesmo ambiente, qualquer cidadão pode enviar denúncias anônimas que ajudem na localização dos foragidos.

Apesar de o governo ter avaliado a possibilidade de oferecer recompensas por informações que levassem à prisão dos criminosos, a proposta não foi incluída nesta fase.

Situação em Mato Grosso do Sul

Com forte presença de quadrilhas ligadas ao tráfico de drogas e à atuação na fronteira, Mato Grosso do Sul aparece com oito nomes na lista, considerados prioritários para as forças de segurança do estado. Os perfis incluem foragidos envolvidos em crimes graves e com histórico de atuação interestadual.

Acesso aberto ao público

O Ministério da Justiça afirma que o objetivo é tornar a troca de informações mais ágil entre os estados, além de incentivar a colaboração da população, que pode ajudar de forma anônima. Para acessar a lista completa, basta entrar no site do Projeto Captura e selecionar os procurados por estado.

