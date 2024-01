Mulher acusada de matar enteada de 7 anos com martelo vai a júri em Dourados

No dia 11 de abril deste ano, às 9 horas, Gislaine Viegas de Souza, de 27 anos, enfrentará o júri popular em Dourados. Ela é suspeita de ter atacado sua enteada de apenas 7 anos com um martelo, resultando na trágica morte da criança em agosto de 2022.

O Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) também a acusa de manipular a cena do crime, alterando intencionalmente o local para enganar o juiz ou o perito. Ela está detida em uma prisão feminina.

Segundo os registros do processo, no dia do crime a criança estava no quintal da casa. Foi então que Gislaine, de acordo com a acusação do MPMS, atingiu a vítima com pelo menos dois golpes de martelo na cabeça.

Após as agressões, a suspeita levou a criança para dentro da residência, onde a banhou na tentativa de apagar os vestígios do crime. Em seguida, Gislaine gravou um vídeo e enviou mensagens falsas a terceiros, além de fazer ligações, alegando que a enteada havia sofrido um acidente, resultado de uma suposta queda.

