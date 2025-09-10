Mulher é condenada a 6 anos de reclusão por matar ex-cunhado para proteger a irmã

Naira Graziella Salgado Grigoletto foi condenada a seis anos de reclusão em regime semiaberto por matar Jheferson Luiz Nogueira Paixão, conhecido como “Alemão”, ex-cunhado, para proteger a irmã. A sentença é da 1ª Vara do Tribunal do Júri, assinada pelo juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida. Naira ainda pode recorrer.
O caso ocorreu entre a noite de 22 e a madrugada de 23 de outubro de 2022, na rua Pridiliano Rosa Pires, bairro Mata do Jacinto. Inicialmente denunciada por homicídio qualificado, ela teve a acusação desclassificada para lesão corporal que resultou em morte.
Segundo os autos, Jheferson foi até a casa da ex-companheira, irmã de Naira, e proferiu xingamentos. Naira, que estava dentro da residência, disparou uma arma de fogo que atingiu a cabeça de Jheferson, causando sua morte. Em depoimento, afirmou que o disparo tinha a intenção de assustar a vítima, e não de atingi-la.
