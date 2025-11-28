Mulher pega mais de 20 anos de prisão por perseguir o ex e inventar denúncias em Paranaíba

Uma mulher foi condenada a mais de 24 anos de prisão pela Justiça após praticar uma série de crimes contra o ex-namorado e pessoas próximas a ele, entre 2022 e 2024, em Paranaíba. A decisão veio após atuação da 3ª Promotoria de Justiça do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que investigou o caso e apresentou a denúncia.

Segundo o MPMS, a ré manteve um relacionamento de cerca de dez meses com o ex, com quem teve um filho. Após o término — motivado por conflitos e ciúmes —, ela iniciou uma sequência de crimes que se estendeu por mais de dois anos, entre agosto de 2022 e setembro de 2024.

De acordo com a denúncia, foram 77 atos criminosos praticados pela mulher no período, entre eles:

- falsas denúncias feitas usando nomes de terceiros;

- ameaças enviadas por mensagens, incluindo imagens de armas;

- perseguição contínua a 12 vítimas diferentes, usando cerca de 27 chips de celular;

- uso de identidades falsas para confundir e incriminar outras pessoas;

- invasão de contas em redes sociais;

- falsidade ideológica na formalização de denúncias;

- injúria racial contra a mãe do ex-namorado.

O MP destacou que a mulher utilizou diversos meios tecnológicos para praticar os crimes e causar prejuízos emocionais e sociais às vítimas. Diante da gravidade e da variedade das condutas, a Justiça condenou a autora a 22 anos, 9 meses e 16 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.

A Justiça impôs ainda 1 ano e 6 meses de detenção, em regime semiaberto, além do pagamento de 1.374 dias-multa. O nome da condenada e outros detalhes do processo não foram divulgados.

