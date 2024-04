Mulher vai para a cadeia por tentar matar namorado com golpes de faca na Capital

Josita Ramona da Silva, de 62 anos, presa em flagrante por tentar matar seu namorado, de 39 anos, com vários golpes de faca na tarde do último sábado (30), no bairro Tarsila do Amaral, em Campo Grande, vai ficar atrás das grades.

Durante uma audiência de custódia realizada nesta segunda-feira (01), o juiz Jorge Tadashi Kuramoto determinou que ela seja mantida em prisão preventiva em um presídio da Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen).

A defensoria pública solicitou a liberdade de Josita, mas o pedido foi negado pelo juiz. Segundo ele, o fato de Josita ter residência fixa e emprego fixo lícito, como afirmado pela defensoria, não são motivos suficientes para conceder liberdade provisória. Além disso, o juiz considerou a gravidade do caso, uma vez que a vítima ainda encontra-se hospitalizada em situação de gravidade.

Josita será transferida da prisão da 2ª Delegacia para um presídio feminino e responderá pelo crime de homicídio na forma tentada. A vítima foi levada para a Santa Casa.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também