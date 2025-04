Músico que bateu na namorada com bebê no colo é solto novamente pela Justiça

O músico Philipe Eugenio Calazans De Sales, que estava preso desde o dia 17 de março após bater na namorada, foi solto pelo Desembargador Fernando Paes de Campos, com tornozeleira eletrônica em Campo Grande.

Conforme a decisão, não ficou especificado qualquer risco de perigo, substituindo assim a prisão preventiva. Desta forma, ficou especificado que ele usará a tornozeleira eletrônica por 180 dias, devendo ficar 300 metros longe da vítima, familiar dela ou qualquer testemunha da ação penal.

Philipe está proibido de sair de Campo Grande sem autorização de um juiz e ainda precisa comparecer a todos os atos do inquérito. Para continuar solto, o músico deverá manter o equipamento funcionando.

“Por fim, cumpre destacar que compete ao paciente manter a integridade da tornozeleira eletrônica e o nível de bateria necessário ao respectivo funcionamento do equipamento, atentando-se aos sinais sonoros e luminosos do equipamento, bem como aos telefonemas ou contatos eventualmente realizados pela Unidade Mista de Monitoramento Virtual Estadual. Oportuno registrar que o descumprimento das respectivas medidas cautelares poderá resultar na decretação de nova prisão”, destacou o desembargador.

Junto com a decisão, foi expedido ainda o alvará de soltura de Philipe, no dia 27 de março.

O caso – Segundo consta no registro policial, o casal estava na casa de um amigo, que teria feito uma feijoada e ao retornar, ainda no carro, o suspeito desferiu golpes contra o rosto da vítima, isso tudo enquanto a mulher estava com a filha deles no colo.

Após o fato, o namorado deixou a companheira na residência em que morava e retornou para o imóvel onde mora, um apartamento na Mata do Segredo. Familiares deram apoio para a vítima agredida e depois foram até o condomínio onde o suspeito mora aguardar a chegada da Polícia Militar.

