Músico que matou jornalista Vanessa vira réu em novo processo criminal por furto

A juíza Eucelia Moreira Cassal, da 3ª Vara Criminal de Campo Grande, aceitou denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) contra o músico Caio César Nascimento Pereira, de 35 anos, por crime de furto. Com a decisão, ele se torna réu em mais um processo criminal.

O novo processo diz respeito a um furto ocorrido em 30 de junho de 2024, por volta das 23h30, na Capital. Conforme o MPMS, Caio furtou o celular de um motorista de aplicativo durante uma corrida solicitada por sua ex-companheira. Na delegacia, ele confessou o crime.

Segundo apurado, na ocasião, o acusado teria ainda agredido a mulher que o acompanhava — que não era Vanessa Ricarte. A denúncia, fundamentada no artigo 155, caput, do Código Penal, foi considerada válida pela magistrada. “Recebo a denúncia ofertada, por seus próprios termos, haja vista que atende aos requisitos exigidos pelo artigo 41 do Código de Processo Penal”, escreveu.

A juíza determinou que Caio seja citado para responder à acusação por escrito no prazo de 10 dias, conforme previsto no artigo 396-A do Código de Processo Penal.

Caio já está preso preventivamente desde fevereiro deste ano, quando foi detido pelo feminicídio da jornalista Vanessa Ricarte, assassinada a facadas, em crime que causou grande repercussão no Estado.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também