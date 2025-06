"Neguito" vai a júri por matar ex-funcionário com 14 tiros em Campo Grande

O juiz Carlos Alberto Garcete de Almeida decidiu que Willian Janisson Batista Bezerra, o “Neguito”, de 35 anos, será levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Ele é acusado de matar Kelvy Gonçalves de Almeida, o “Peitinho”, de 25 anos, em 5 de novembro de 2021, no bairro Monte Castelo, em Campo Grande.

Segundo a denúncia do Ministério Público, o crime foi cometido por motivo torpe, após Willian suspeitar que a vítima teria furtado sua oficina e estaria envolvida na morte de seu irmão. Na ocasião, Kelvy foi atingido por 14 disparos de arma de fogo e, depois de morto, sofreu ainda golpes com objeto cortante na cabeça e no rosto. O acusado fugiu e teria se desfeito da arma.

Ao analisar o caso, o juiz considerou que há indícios suficientes de autoria e destacou que não foi identificada nenhuma causa legal que isente o réu de ir a júri. “As teses defensivas devem ser apreciadas pelo Tribunal do Júri”, afirmou na decisão.

Em juízo, Willian alegou legítima defesa. Disse que Kelvy foi até sua oficina após fazer ameaças e que, ao notar um volume na cintura da vítima, o agrediu com uma barra de ferro e depois efetuou disparos com a arma que estaria com Kelvy. Ele negou ter cometido o crime por vingança.

A decisão de pronúncia foi baseada no artigo 413 do Código de Processo Penal. O réu será julgado por homicídio qualificado por motivo torpe (art. 121, §2º, I, do Código Penal). A data do júri ainda será definida após o fim dos prazos recursais.

