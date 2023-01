No primeiro Júri do ano terá julgamento de integrante do PCC

Na primeira sessão do Tribunal do Júri da Capital de 2023 quatro julgamentos de homicídios serão realizados. O retorno ocorre a partir da próxima semana pela 1ª Vara do Tribunal do Júri de Campo Grande.

O primeiro deles ocorrerá na próxima quinta-feira (19), onde um jovem de 29 anos, integrante do PCC, será julgado por matar desafeto do Comando Vermelho com um disparo de arma de fogo na cabeça, em maio de 2018, no bairro Jardim Noroeste. O caso é denunciado por homicídio qualificado pelo motivo torpe e pela utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como por integrar associação criminosa.

Na última sessão de janeiro, dia 31, será julgado um servente de pedreiro, também de 29 anos, que golpeou seu padrasto com faca, por 14 vezes, após discussão enquanto ingeriam bebida alcoólica em casa, no dia 18 de abril de 2021. O réu foi pronunciado no crime de homicídio simples, mas a defesa recorreu, pedindo absolvição sumária pela tese de legítima defesa. A 2ª Câmara Criminal, porém, manteve a sentença e o réu teve seu julgamento pelo Tribunal do Júri marcado para a data mencionada.

Os julgamentos da 2ª Vara do Tribunal do Júri, por sua vez, serão retomados em fevereiro.

