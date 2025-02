Novo presidente do TJMS se diz ciente do desafio e promete 'decisões sensatas'

O desembargador Dorival Renato Pavan assumiu a presidência do TJMS (Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul) em cerimônia na noite desta sexta-feira (31). Em seu breve discurso, ele se comprometeu a desempenhar as funções com lealdade e honra, dizendo estar ciente dos desafios e prometeu decisões sensatas.

"Ao assumir esta Presidência, sinto uma profunda sensação de honra, alegria e alta responsabilidade para conduzir os destinos do Poder Judiciário neste biênio 25/26, ciente dos desafios que exigirão prudência, decisões sensatas e uniformes para todos os casos, harmonia entre os colegas e entre os Poderes constituídos, destacando que há pelo menos 10 anos construímos pontes seguras que nos permitem levar adiante todos os desideratos do Estado, no campo das competências institucionais de cada um, pontes essas que desejo solidificar ainda mais neste mandato", disse.

O novo presidente do tribunal ainda ressaltou a importância de focar na dignidade humana e nos direitos humanos, citando estudos europeus sobre a gestão judicial.

Outros membros da administração também foram empossados. O desembargador Fernando Mauro Moreira Marinho como Vice-Presidente e o desembargador Ruy Celso Barbosa Florence no cargo de Corregedor-Geral de Justiça. Ambos também prestaram seus juramentos e foram oficialmente empossados em seus respectivos cargos.

Presente no evento de solenidade, o governador Eduardo Riedel estacou a trajetória dos desembargadores empossados na administração da magistratura e reverenciou a história do Judiciário sul-mato-grossense antes de expressar seus votos à nova administração.

"Eu desejo uma gestão profícua e transformadora da nossa realidade. É isso que o povo sul-mato-grossense espera de nós: um Estado proativo, responsável, mais justo e igualitário. Que possamos, juntos, nos tempos que virão, trabalhar em uníssono para distribuir com equidade as oportunidades de uma vida melhor para todos. Contem com este Governador como parceiro permanente das causas coletivas do nosso Mato Grosso do Sul".

