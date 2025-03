Nunes vota contra afastar Zanin, Dino e Moraes de julgamento de Bolsonaro e aliados

O ministro Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), acompanhou o voto de Luís Roberto Barroso e rejeitou o pedido de afastamento dos ministros Alexandre de Moraes, Cristiano Zanin e Flávio Dino da análise da denúncia contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outras 33 pessoas, acusados de tentativa de golpe de Estado em 2022.

Marques também votou contra a análise do caso em plenário, mantendo o julgamento na Primeira Turma, que é formada por Cristiano Zanin, Alexandre de Moraes, Luiz Fux, Flávio Dino e Cármen Lúcia.

Atualmente, o STF já tem maioria para rejeitar quatro recursos analisados em plenário virtual. Ainda falta o voto do ministro André Medonça.

As contestações foram apresentadas pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, pelo general da reserva e ex-ministro Braga Netto e pelo general da reserva Mario Fernandes, todos denunciados pela Procuradoria-Geral da República (PGR) por suposta participação em uma tentativa de golpe.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também