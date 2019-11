Sérgio Fernandes representa MS no XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário

A cidade de Maceió sedia o XIII Encontro Nacional do Poder Judiciário e o Corregedor-Geral de Justiça, Des. Sérgio Fernandes Martins, está no evento, que acontece nesta segunda (25) e terça-feira (26), representando o Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul.

O evento reúne presidentes dos tribunais, coregedores, membros de associações, representantes da Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário e responsáveis pela área de gestão estratégica e estatística, foi promovido pelo CNJ, no Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso.

A palestra de abertura foi articulada pelo Presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Dias Toffoli. Um dos destaques do evento é a entrega do Prêmio CNJ de Qualidade.

Nos 2 dias de trabalho, com debates e reflexões, os participantes discutem temas importantes e, ao final, em plenária, aprovarão as Metas do Poder Judiciário para 2020 e os macrodesafios do Judiciário para o período 2021 a 1016.

O assessor de projetos especiais da Presidência do TJMS, Ganem Amiden Neto, e o diretor de planejamento do TJ, Newton Cesco Júnior, acompanham os desembargadores no evento.

