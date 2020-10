OAB/MS fecha outubro com homenagens

Durante o Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que foi realizado nesta sexta-feira (30), foram aprovados os cinco nomes de advogados e advogadas que receberão a ‘Medalha do Mérito Jurídico Advogado Heitor Medeiros’, uma das mais significativas honrarias da instituição àqueles que se destacam na advocacia. Os aprovados são: Antônio Costa Corcioli, Aparecido dos Passos, Delasnieve Miranda Daspet de Souza, Ladislau Ramos e Sandra Mara de Lima Rigo.

A honraria é prestada uma vez a cada gestão da OAB/MS a cinco profissionais de destaque no exercício da profissão, nas letras e ou ciências e ensino jurídico, com ilibada conduta, contando com, no mínimo, 10 anos de atuação, e que tenham prestado relevantes serviços profissionais à sociedade, honrando e dignificando a advocacia sul-mato-grossense.





A homenagem será feita na abertura da XV Conferência Estadual da OAB/MS, no dia 4, às 18h. O evento segue até dia 6 de novembro, é gratuito e será transmitido virtualmente. As inscrições seguem abertas.

Moções póstumas emocionam Conselheiros e familiares

Os Conselheiros e familiares se emocionaram na manhã desta sexta-feira com as moções póstumas concedidas a três advogados que dedicaram longos anos de suas vidas à carreira e deixaram grandes contribuições à classe jurídica sul-mato-grossense. As lembranças, palavras de carinho e saudades foram manifestadas a Paulo Essir, Eduardo Haddad e Antônio Rivaldo Menezes de Araújo, na Sessão Ordinária Virtual do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Nomeado para prestar homenagem ao Advogado Paulo Essir, se pronunciou ao Conselheiro Cerilo Casanta Calegaro Neto. “Ao longo dos seus 85 anos de existência material e quase 50 anos de profissão, talvez muitos de nós sequer existíamos, mas aqui já estava presente nosso estimado amigo e colega, Doutor Paulo Essir.”, citou.

Após a Conselheira Eliane Rita Potrich foi a oradora da homenagem ao Advogado Eduardo Haddad. Ela lembra que o lema dele era trabalhar, estudar e enfrentar novos desafios. “Olhando o caminho percorrido pelo doutor Eduardo, observa-se um homem bastante conhecido e respeitado por sua conduta íntegra e dedicação à sua profissão como Advogado.”, discursou.

Finalizou as moções póstumas o Conselheiro Cleiry Antônio da Silva Ávila, prestando homenagem ao Advogado Antônio Rivaldo Menezes de Araújo, que por 47 anos exerceu a advocacia. “Com ele tive a oportunidade de aprender os princípios básicos da ética e combatividade que devem nortear a atuação do advogado, pois como dizia Rui Barbosa: ‘maior que a tristeza de não haver vencido é a vergonha de não ter lutado”, recordou.

Também prestaram homenagens familiares dos advogados falecidos, o Diretor-Tesoureiro Marco Rocha, Conselheiro Federal Luís Claudio Alves Pereira, o Conselheiro Federal Afeife Mohamad Hajj, a ex-Presidente da OAB/MS Elenice Pereira Carille (gestão 90/92), o Advogado Félix Balaniuc, o Advogado Aparecido dos Passos.

