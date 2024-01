OAB/MS inaugura sala automatizada na Superintendência Regional da PF

A Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional do Mato Grosso do Sul (OAB/MS), inaugurou nesta terça-feira (23) o sistema automatizado na sala do Advogado na Superintendência Regional da Polícia Federal.

Estiveram presentes na inauguração o Presidente da OAB/MS Bitto Pereira, a Vice-Presidente Camila Bastos, o Secretário-Geral e Corregedor-Geral Luiz Renê G. do Amaral, o Diretor-Tesoureiro Fábio Nogueira Costa e o Superintendente Regional Substituto Fabricio de Azevedo Carvalho.

Para Pereira, a inauguração permite que o profissional tenha o suporte necessário para exercer sua função no local. “Esta sala automatizada possibilita que o Advogado ou Advogada tenha todo o suporte necessário para seu atendimento, não importando se a ocorrência seja no final de semana ou feriado, fora do horário de expediente, e que para utilizar basta apenas digitar o número de inscrição”, afirmou.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também