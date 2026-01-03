Menu
Menu Busca sábado, 03 de janeiro de 2026
(67) 99647-9098
Busca
Financial Lançamento
Justiça

OAB/MS reage e deve acionar a Justiça contra aumento "exorbitante" do IPTU na Capital

Em nota pública, a Ordem dos Advogados afirmou que houve "aumentos ilegais e desproporcional" no imposto em Campo Grande

03 janeiro 2026 - 20h45Vinícius Santos

A Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS) anunciou, por meio de nota pública divulgada neste sábado (3 de janeiro), que vai acionar a Justiça contra a prefeitura de Campo Grande para contestar o aumento considerado “exorbitante” do IPTU 2026 na Capital.

De acordo com a OAB/MS, o reajuste aplicado pelo Município é desproporcional e teria ocorrido sem a adoção de critérios técnicos claros, o que resultou, em muitos casos, em aumentos muito acima da simples correção inflacionária do período. A entidade aponta possíveis ilegalidades na forma como os novos valores foram definidos.

Na nota, a OAB/MS reafirma que, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei nº 8.906/1994, seguirá firme na defesa da Constituição Federal e da legalidade, não admitindo medidas da administração pública que causem prejuízos indevidos à população.

Confira a nota na íntegra:

“A OAB/MS vem a público informar que ingressará com as medidas cabíveis para combater os aumentos ilegais do IPTU 2026 do Município de Campo Grande, já que houve um reajuste desproporcional, inclusive sem a adoção de critérios técnicos claros para o reajuste aplicado, gerando em muitos casos um aumento exorbitante, muito além portanto da mera correção da inflação no período.

A OAB/MS reafirma, nos termos do artigo 44, inciso I, da Lei nº 8.906/1994, que seguirá firme na defesa da Constituição Federal, da legalidade, não admitindo, portanto, medidas da administração pública que gerem prejuízos indevidos à população.”

Situação incomoda vereadores

A polêmica envolvendo o aumento do IPTU incomodou até a Câmara Municipal de Campo Grande. No dia 30 de dezembro/25, a Casa de Leis divulgou nota pública em posicionamento à população.

Segundo o presidente da Câmara, vereador Papy, o Legislativo não participou da discussão, deliberação ou aprovação dos novos critérios que resultaram no aumento do IPTU e na redução do desconto para pagamento à vista.

“Nenhuma proposta relacionada à base de cálculo, atualização de valores ou forma de cobrança passou por esta Casa de Leis”, afirmou o presidente em nota oficial.

Ainda conforme a Câmara Municipal, será constituída uma equipe técnica especializada para estudar, discutir e avaliar com profundidade os critérios utilizados na elaboração e aplicação dos novos valores do IPTU.

A Casa também informou que enviará ofício à prefeitura de Campo Grande solicitando explicações detalhadas sobre a metodologia utilizada no cálculo dos novos valores e os motivos da redução do desconto para pagamento à vista, exigindo que as informações sejam apresentadas de forma clara, acessível e transparente.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também

justica
Justiça
Com 24 municípios na rota, Carreta da Justiça retoma atendimentos no dia 19 em MS
Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
Justiça
Moraes autoriza visitas de filhos e enteada a Bolsonaro
TDAH em crianças -
Justiça
TJMS anula lei de Ribas que previa atendimento a crianças com transtornos neuropsiquiátricos
Respirador -
Interior
Prefeitura de Naviraí é obrigada a garantir respirador para paciente com Guillain-Barré
Violência doméstica -
Justiça
Desembargador mantém preso homem que algemou e agrediu mulher em Campo Grande
Filipe Garcia Martins com Bolsonaro -
Política
Filipe Martins, ex-assessor de Bolsonaro, é preso pela PF por ordem de Moraes
Audiência de custódia -
Justiça
Norma do CNJ e CNMP "blinda" imagem de réus e prevê punições por vazamentos
Hospital onde Bolsonaro fez as cirurgias
Justiça
Bolsonaro recebe alta hospitalar e volta a cumprir pena na PF
Ministro-relator Alexandre de Moraes -
Justiça
Moraes nega prisão domiciliar e mantém Bolsonaro preso na PF
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Justiça
Defesa de Bolsonaro apresenta novo pedido de domiciliar ao STF

Mais Lidas

Momento da prisão do suspeito
Polícia
Com esposa grávida e filho em casa, homem saiu para cometer estupro por 'desejo' na Capital
Viatura do Batalhão de Choque na chegada a Cepol | Imagem ilustrativa
Polícia
Homem dá tiros para o alto durante a virada do ano e é preso pelo Choque na Capital
Local onde ele foi preso
Polícia
VÍDEO: Câmera flagrou prisão de homem que tentou estuprar escrivã da Polícia Civil
Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada
Geral
Seis moradores de MS dividem prêmio de R$ 100 mil da Nota Premiada