Menu
Menu Busca segunda, 10 de novembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Ônibus da Justiça Itinerante atendem em oito bairros da Capital nesta semana

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado e Município

10 novembro 2025 - 08h10Sarah Chaves    atualizado em 10/11/2025 às 08h22
Foto: TJMSFoto: TJMS  

Dois ônibus da  Justiça Itinerante deslocam-se em bairros diferentes e atendem os cidadãos interessados de segunda a quinta-feira no período da manhã (das 7 horas às 11h30). O atendimento é realizado por ordem de chegada, com prioridade para idosos, gestantes e deficientes, com senhas limitadas.

Quem desejar mais informações basta ligar nos telefones (67) 3314-5503 e 3314-5537; ou comparecer na sede do Juizado, na Rua Antônio Corrêa, 85, na Vila Glória (entre as Rui Barbosa e Pedro Celestino – próximo à Avenida Fernando Corrêa da Costa).

Não são atendidos casos de ações trabalhistas, criminais em geral e contra a União, Estado, Município, Autarquias e Empresas Públicas, falências; que versem sobre direitos previdenciários, das sucessões e de estado (curatela e tutela); sobre falências e documentos em geral, entre outros.

Confira a Rota

Segunda (10/11)
Unidade I: São Conrado - Av. Gal Alberto Carlos de Mendonça,  s/n em frente à Policlínica
Unidade II: Santo Amaro - Rua Ministro José Linhares, s/n (esquina com a Rua Yokohama) em frente à UPA


Terça-feira (11/11)
Unidade I: Vila Nasser - Rua Januário Barbosa, 366, em frente ao CRAS
Unidade II: Nova Lima - Rua Ida Baís, 19, em frente ao Centro de Saúde São Francisco 


Quarta-feira (12/11)
Unidade I: Piratininga - Rua Dona Carlota,94, em frente à E.M Prof° Adair Oliveira
Unidade II: Dom Antônio Barbosa - Rua Lúcia Santos, s/n, em frente à  E.M Pe. Tomaz Ghirardelli

Quinta-feira (13/11)
Unidade I: Moreninhas – Rua Anacá, s/n, em frente à Unidade Básica de Saúde
Unidade II: Aero Rancho –Rua Plínio Mendes dos Santos (esquina com Rua Tokuei Nakao) em frente à praça

 

 

Reportar Erro
Funlec - Matriculas

Deixe seu Comentário

Leia Também

TJ mantém condenação de ex-secretário de Sidrolândia por improbidade administrativa
Justiça
TJ mantém condenação de ex-secretário de Sidrolândia por improbidade administrativa
Gerson Garcia Serpa -
Justiça
Justiça condena ex-prefeito de Nioaque e nove pessoas por nepotismo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul -
Saúde
Promotoria investiga fila de espera por cirurgias de Proctologia e Torácica na Capital
Foto:
Justiça
Condenado por discurso de ódio, ex-vereador é cobrado a pagar quase R$ 30 mil
Gaeco deflagra operação contra Francisco Cezário e Federação de Futebol de MS
Justiça
Destituição de Cezário na Federação de Futebol de MS é anulada pela Justiça
Imagem Ilustrativa
Justiça
Investigação sobre morte de dois criminosos em ação do Choque é encerrada pelo MPMS
Internos reforma camas -
Interior
Mão de obra prisional vira gesto de humanidade em lar de idosos em Guia Lopes da Laguna
Caso aconteceu no UPA Vila Almeida
Saúde
Promotor cobra de novo números de marmitas que a prefeitura diz fornecer nas UPAs
Casal será indenizado em R$ 20 mil após desaparecimento de cachorro em hotel para animais
Justiça
Casal será indenizado em R$ 20 mil após desaparecimento de cachorro em hotel para animais
STJ -
Justiça
Poluição sonora configura crime mesmo sem dano efetivo, estabelece STJ

Mais Lidas

As inscrições podem ser feitas online
Cidade
Inscrições para 258 casas populares começam amanhã em Campo Grande
Movimentação policial -
Polícia
"X9" entrega traficante e Polícia Militar fecha ponto de drogas no Jardim Vida Nova
A seleção seguirá critérios de vulnerabilidade social, priorizando mulheres chefes de família
Cidade
Inscrições para 258 unidades habitacionais abrem na segunda em Campo Grande
Imagem ilustrativa
Polícia
Moradoras do Santa Luzia têm carro, portão e até sofá atingido por tiros