Justiça

Operação do Gecoc investiga possível corrupção em contratos de iluminação na Capital

Naquela época, o investimento era pouco mais de R$ 11 milhões no contrato

19 dezembro 2025 - 08h23Luiz Vinicius e Sarah Chaves    atualizado em 19/12/2025 às 08h41
Iluminação pública é alvo da vez do GecocIluminação pública é alvo da vez do Gecoc   (Reprodução/PMCG)
Equipes do Gecoc (Grupo Especial de Combate à Corrupção), do Ministério Público, estão nas ruas de Campo Grande na manhã desta sexta-feira, dia 19, para aprofundar uma investigação sobre uma possível corrupção em contratos de iluminação pública.

Conforme apurado pela reportagem, o principal alvo, além dos contratos existentes nos órgãos relacionados à Prefeitura de Campo Grande, é a empresa que havia vencido o certame em 2021, ficando responsável pelas trocas das lâmpadas convencionais por lâmpadas de LED.

Naquela época, o investimento era pouco mais de R$ 11 milhões e chegou a ser publicado no Diário Oficial da cidade. A empresa alvo do Gecoc fica no centro da cidade.

Até o momento, ninguém se manifestou oficialmente em relação à operação. A reportagem segue apurando mais detalhes.

