Operação localiza agrotóxicos contrabandeados do Paraguai em terra indígena de MS

Mais de 200 quilos de agrotóxicos contrabandeados do Paraguai foram apreendidos em área de mata dentro da terra indígena Gyuraroká, em Caarapó, nesta terça-feira (1º). A operação foi coordenada pelo Ministério Público Federal em Dourados, com apoio da Força Nacional e do Ibama.

A ação ocorreu após informações de inteligência indicarem descarte irregular de agrotóxicos em território protegido. As equipes localizaram depósitos clandestinos na mata. Um dos pontos só foi acessado com trator, devido à vegetação densa e ao volume do material.

O material apreendido foi identificado e encaminhado à Receita Federal. A Polícia Federal vai investigar os crimes de contrabando, crime ambiental e possível ligação com o tráfico de insumos agrícolas.

Segundo a Força Nacional, o objetivo da operação é proteger os povos indígenas e garantir a segurança das áreas de preservação. As forças federais continuam na região.

