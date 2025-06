Operação Tromper, que tornou réu vereador da Capital, cumpre mandados de prisão em MS

Tendo como alvo o grupo que fraudou cerca de R$ 20 milhões em contratos, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da 3ª Promotoria de Justiça da Comarca de Sidrolândia, com o apoio do Grupo Especial de Combate à Corrupção (GECOC) e do Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou, nesta quinta-feira (5), a quarta fase da Operação “Tromper”.

A investigação é uma continuação da ação que afastou o vereador Claudinho Serra em Campo Grande, suspeito de estar envolvido no esquema de desvio de dinheiro público em Sidrolândia, e, que atualmente está sob monitoramento eletrônico. Nesta manhã em Sidrolândia são cumpridos três mandados de prisão e 29 de busca e apreensão e o aprofundamento das investigações.

Após reunir diversos elementos que comprovam o pagamento de vultosas quantias de propina a agentes públicos, além dos crimes atuais de ocultação e dissimulação da origem ilícita de valores provenientes dos crimes antecedentes, a investigação apontou para a existência de uma organização criminosa voltada a fraudes em licitações e contratos administrativos com a Prefeitura Municipal de Sidrolândia.

A operação contou com o apoio operacional do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE), do Batalhão de Choque e da Força Tática da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso do Sul, além da assessoria militar do MPMS.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também