Pablo Marçal é condenado novamente e se torna inelegível pela 2ª vez

O influenciador digital e empresário Pablo Marçal (PRTB) foi condenado pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP) devido infrações durante as eleições da capital paulista de 2024, se tornando inelegível, pela segunda vez, por oito anos.

Paulo Hamilton Siqueira Júnior, coordenador da equipe jurídica de Pablo Marçal, disse que irá recorrer da decisão do TRE-SP, além de afirmar que as provas e "os fatos indicados na decisão não são suficientes" para a condenação do influenciador.

“Em breve será apresentado recurso cabível com os argumentos necessários para a reforma da decisão”, afirmou.

Marçal foi condenado por abuso de poder econômico, uso indevido dos meios de comunicação e captação e gastos ilícitos de recursos durante a campanha.

Além da condenação, também foi imposta uma multa no valor de R$ 420 mil reais por descumprimento de uma liminar. O influenciador já havia sido condenado por acusações semelhantes em fevereiro deste ano.

