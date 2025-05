Pablo Marçal vira réu por expedição ao Pico dos Marins

O ex-candidato ao governo de São Paulo e coach Pablo Marçal (PRTB) se tornou réu por colocar em risco a vida de pelo menos 32 pessoas durante uma expedição ao Pico dos Marins, em Piquete, em São Paulo, em janeiro de 2022.

A decisão da Justiça de São Paulo, assinada pela juíza Rafaela D'Assumpção Cardoso Glioche, atende a um pedido do Ministério Público paulista. Em sua decisão, a magistrada afirma que a investigação da polícia que acompanha a denúncia do Ministério Público apresenta elementos suficientes para a instauração do processo criminal.

Foi determinado que Marçal seja intimado da decisão e apresente em resposta à acusação em um prazo de 10 dias. O coach poderá apontar provas e testemunhas que usará em sua defesa.

Marçal foi denunciado 32 vezes por “expor a vida ou a saúde de outrem a perigo direto e iminente”.

Entre os elementos apontados na denúncia estão a época crítica para expedição no Pico dos Marins, condições climáticas adversas, com chuva, neblina e rajadas de ventos de 100 km/h, roupas inapropriadas e ausência de guias para orientação.

Na denúncia do MP, Marçal “desprezou a contraindicação dos guias e promoveu a subida ao Pico dos Marins mesmo com as advertências para recuar”, ao tentar demonstrar a importância de se correr riscos para vencer e prosperar na vida.

“Entretanto, na medida em que subiam a trilha rumo ao cume, a chuva aumentou, exsurgindo significativa neblina e vento forte, com pouca visibilidade, o que tornava o trajeto inóspito, permeado de lama e pedras escorregadias, afora o risco de hipotermia (algumas pessoas estavam com as vestimentas encharcadas sem peças de troca)”, disse a promotoria.

