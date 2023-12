Pai de Sophia acredita que réus ficarão em silêncio: 'não querem se prejudicar'

Antes de começar a última audiência antes da pronuncia para o julgamento de dos réus Stephanie de Jesus da Silva e Christian Campoçano Leitheim, respectivamente mãe e padrasto da pequena Sophia Ocampos de Jesus, assassinada violentamente por eles aos 2 anos de idade em Campo Grande, o pai da menina conversou com a imprensa.

Jean Carlos Ocampo da Silva, acredita que os dois irão omitir a verdade sobre os fatos que levaram a morte da pequena. “Eles não querem se prejudicar, então eles vão tentar não falar, eles vão tentar omitir a verdade do que aconteceu. O fato nós temos, que é infelizmente que é a morte da minha filha.”, comentou.

Para o rapaz, os dois ‘tiveram coragem de matar uma criança’, por isso não existe mais o que esperar de Stephanie e Christian. Uma das coisas que talvez, pese para os réus é a divulgação da quebra de sigilo telefônico do celular deles. O conteúdo das conversas teria sido recebido como ‘um soco no estômago’ por Jean.

Seguindo mesmo sem vontade –

Final de janeiro completa um ano da morte da menina. A respeito disso, Jean falou sobre a dor de continuar vivendo todos os dias sem Sophia.

“Mesmo não querendo continuar, a vida continua. Nós temos que lutar por justiça pelo que fizeram com a Sofia. É muito dolorido estar aqui, por conta do que fizeram com a Sofia, foi uma crueldade que não tem como explicar”, disse o pai com a voz embargada.

Acusações –

A ação penal, movida pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), incrimina tanto o padrasto, Christian Campoçano Leitheim, quanto a mãe da vítima, Stephanie de Jesus da Silva.

Christian Campoçano Leitheim enfrenta acusações com base nos artigos 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IX (contra menor de 14 anos) do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90. Além disso, é acusado de estupro de vulnerável, conforme o artigo 217-A c/c artigo 226, II do mesmo diploma, em concurso de crimes (c/c artigo 69 do Código Penal).

A denúncia contra Stephanie de Jesus da Silva é fundamentada nos artigos 121, § 2º, incisos II (motivo fútil), III (meio cruel), IX (contra menor de 14 anos) do Código Penal, com as implicações da Lei 8.072/90. Também está incluída a acusação de homicídio doloso por omissão, segundo o artigo 13, § 2º-A, alínea a, do mesmo diploma legal. Todas as acusações estão relacionadas à trágica morte de Sophia de Jesus Ocampo.

