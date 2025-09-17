Menu
Menu Busca quarta, 17 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

"Panela" é condenado a 13 anos de prisão por homicídio motivado por vingança

O juiz Aluizio Pereira dos Santos determinou o cumprimento imediato da pena e fixou que o réu deverá pagar indenização

17 setembro 2025 - 18h15Vinícius Santos
Local do crime - Local do crime -   (Foto: Reprodução / Processo)

Gabriel Antonio Arcanjo Barbosa, conhecido como “Panela”, de 25 anos, foi condenado a 13 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão pelo homicídio de Marcelo Aparecido Crispim, de 38 anos. O crime ocorreu em 7 de fevereiro de 2021, por volta das 15h, na rua Catuaba, bairro Jardim Colibri, em Campo Grande.

O julgamento ocorreu nesta quarta-feira (17), no Tribunal do Júri. Durante a sessão, o acusado confessou o crime e apresentou teses de defesa, como legítima defesa, violenta emoção e relevante valor moral. Também solicitou a desclassificação do crime.

O Conselho de Sentença rejeitou as teses principais da defesa e condenou “Panela” por homicídio qualificado, reconhecendo o recurso que dificultou a defesa da vítima, e também pelo porte ilegal de arma de fogo. O júri afastou apenas a qualificadora de torpeza.

A pena foi fixada pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri. Ele determinou que o réu comece a cumprir a condenação imediatamente, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 1.087), mesmo que recorra da decisão.

Além da prisão, “Panela” deverá pagar indenização mínima de R$ 10 mil aos sucessores da vítima, a título de dano moral, valor que será corrigido monetariamente e acrescido de juros.

MOTIVAÇÃO -  De acordo com a denúncia do Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime teria sido motivado por vingança após uma briga entre acusado e vítima.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro
Energisa Michel Telo - Ago/set25

Deixe seu Comentário

Leia Também

Foto: Reprodução -
Política
Deputados aprovam urgência na tramitação do projeto de anistia do 8 de janeiro
Apoiadores de Bolsonaro fazem ato em frente ao hospital -
Política
Moraes repreende Polícia Penal por exposição de Bolsonaro a apoiadores durante escolta
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Justiça
Electrolux terá que pagar R$ 100 mil a criança amputada por máquina de lavar
Apenas o pai e o filho mais velho sobreviveram
Justiça
Justiça nega exame de insanidade a réu por acidente com 4 mortos na BR-060
A magistrada é Mestre e Doutora em Direito Constitucional pela PUC/SP
Justiça
Desembargadora de MS é indicada para o Conselho Nacional de Justiça
Desembargador Eduardo Machado Rocha -
Justiça
Desembargador Eduardo Machado Rocha assume vice-presidência do TJMS
Estádio Jacques da Luz
Esportes
MPMS libera até 3,5 mil torcedores no Estádio Jacques da Luz durante jogos da Série B
Ex-presidente Jair Bolsonaro
Política
Advogado tenta usar voto de FUX para "soltar" Bolsonaro, mas Flávio Dino nega
Álvaro Nackle Urt -
Interior
TJMS condena ex-prefeito de Bandeirantes por uso da máquina pública para autopromoção
Ponte situada na Avenida Manoel da Costa Lima -
Cidade
MPMS move ação judicial para cobrar manutenção de viadutos da Capital

Mais Lidas

Foto: PMCG
Cidade
Teste de Alerta: Celulares de Campo Grande receberão alarme no dia 27 de setembro
A jovem faleceu no domingo (14)
Polícia
Campo-grandense morre em faculdade federal do Rio Grande do Sul
O acidente aconteceu na tarde de hoje
Polícia
AGORA: Gari morre ao ser atropelado na Avenida Duque de Caxias, em Campo Grande
Ele teria se jogado na tarde desta segunda
Polícia
JD1TV: Estudante de medicina fica em estado grave ao cair do 4° andar de prédio na fronteira