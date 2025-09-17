Menu
Justiça

"Panela" enfrenta julgamento no Tribunal do Júri por homicídio no bairro Jardim Colibri

O julgamento presidido pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos ocorre nesta quarta-feira

17 setembro 2025 - 08h54Vinícius Santos
Local do crime - Local do crime -   (Foto: Reprodução / Processo)

Gabriel Antonio Arcanjo Barbosa, conhecido como “Panela”, de 25 anos, é julgado nesta quarta-feira (17) pelo Tribunal do Júri, em Campo Grande.

Ele é acusado de matar a tiros Marcelo Aparecido Crispim no dia 7 de fevereiro de 2021, por volta das 15h, na rua Catuaba, bairro Jardim Colibri.

De acordo com a denúncia apresentada pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), o crime teria sido motivado por vingança, após uma briga entre os dois.

Durante as investigações e em depoimento à Justiça, Gabriel admitiu ter efetuado os disparos e afirmou que a arma usada era de sua propriedade, adquirida anteriormente para defesa pessoal.

No julgamento, o acusado deve apresentar sua versão aos jurados. A sessão ocorre na 2ª Vara do Tribunal do Júri e é presidida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos.

