Pantanal Cap não vai devolver dinheiro para os clientes

Depois do consultor de gestão da empresa de título de capitalização Pantanal Cap, Guto Dobes afirmar que os valores das cartelas já estavam sendo devolvidos aos clientes, o titular da empresa Fena Consultoria e Assessoria Empresarial, deputado estadual Jamilson Name, esclareceu que por motivos judiciais, não há como fazer a devolução do dinheiro.

“Os recursos estavam distribuídos na rua ainda, então ficou tudo bloqueado. E por determinação judicial, não podemos mexer na conta. Da mesma forma que não podemos receber, não tem como tirar”, explicou Jamilson à reportagem do JD1 Notícias.

O parlamentar afirmou que vão entrar com pedido para a juíza Eucelia Moreira Cassal, responsável pelo processo, para que, ao menos, seja liberado o dinheiro da semana em que aconteceu o fechamento da empresa.

Ao JD1, Name reiterou que ao todo são 24 distribuidores e 8 mil pontos de venda.

A reportagem entrou em contato com Guto, mas o consultor disse que não vai se pronunciar sobre o assunto.

Ação

A Pantanal Cap foi lacrada por ordem judicial na última quarta-feira (02), no Itanhangá Park, durante desdobramentos da Operação Omertà, deflagrada pelo Gaeco, do Ministério Público Estadual, e pelo Garras. Na ação 13 pessoas foram presas.

Deixe seu Comentário

Leia Também