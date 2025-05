Parcelado, Consórcio Guaicurus vai pagar R$ 22 mil por queda de idosa em ônibus

O Consórcio Guaicurus, responsável pelo transporte coletivo de Campo Grande, firmou um acordo judicial para indenizar os herdeiros de uma idosa que se acidentou dentro de um ônibus da empresa no dia 3 de março de 2015.

Segundo o processo, por volta das 13h daquele dia, a idosa usava a linha Coopharádio quando caiu no interior do veículo. Ela estava entrando no ônibus quando o motorista arrancou de forma brusca, provocando a queda e causando lesões.

A mulher entrou com ação contra a empresa, mas faleceu durante o andamento do processo. Com isso, os herdeiros assumiram a causa e fecharam um acordo com a concessionária.

O valor total da indenização será de R$ 22 mil, pagos em nove parcelas. A primeira parcela, de R$ 3 mil, deve ser quitada imediatamente. Em caso de atraso, será aplicada multa de 10% sobre o valor da parcela.

O juiz Flávio Saad Peron homologou o acordo, que agora tem valor legal.

