Paschoal assume presidência do TRE

Assumiu nesta quinta-feira (4), como presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS), o Desembargador Paschoal Carmello Leandro, e como vice, o Desembargador Carlos Eduardo Contar.

Antes de ser nomeado vice-presidente da Corte Eleitoral no Estado, Contar, membro substituto, foi efetivado na corte, ocupando a vaga deixada pelo desembargador Julizar Barbosa Trindade.

Em seu pronunciamento pós efetivação, Contar homenageou o ex-presidente do TRE sul-mato-grossense.

“Quero prestar minha homenagem ao Desembargador Julizar Barbosa Trindade, presidente desta Corte Eleitoral até o último dia 1º de maio, quando encerrou sua longa e exitosa carreira perante a justiça sul-mato-grossense, coroando mais de 41 anos de vida dedicada com labor e compromisso de atuação serena e justa”

Paschoal afirmou que tem “plena consciência do desafio que está à frente” no cargo, que já ocupou anteriormente.

“Quis Deus me agraciar, pela segunda vez, com a honra e o privilégio de assumir a presidência desse egrégia Tribunal Regional Eleitoral, e agradeço aos nobres colegas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul, e também aos nobres pares pela confiança em mim depositada”, comentou o magistrado.

Durante o discurso, o novo presidente da Corte Eleitoral de MS também elogiou a carreira de Julizar e relembrou a importância de sua gestão para a manutenção de vários projetos.

“Quero aqui registrar os meus cumprimentos e agradecimento pela gestão do Desembargador Julizar Barbosa Trindade na presidência deste tribunal, gestão essa que apesar de curta, em razão de sua aposentadoria, possibilitou a continuidade de todos os projetos já em tramitação e ainda viabilizou a iniciação de vários outros.”

Ao final, Paschoal parabenizou Contar por sua efetivação no Tribunal e posse como vice.

“Aproveito também para saudar o iminente Desembargador Carlos Eduardo Contar por sua posse como membro efetivo e sua ascensão ao cargo de vice-presidente e corregedor desta corte, desejando-lhe muito êxito durante esta gestão.”

Além da presença de diversos desembargadores e juízes, o governador Eduardo Riedel também esteve presente na cerimônia.

