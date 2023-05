Paschoal assume TRE na quinta-feira

Nesta quinta-feira (4), o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) terá novo presidente, o Desembargador Paschoal Carmello Leandro. Já o Desembargador Carlos Eduardo Contar será o vice.

Ao JD1, Paschoal explicou que, com a aposentadoria do desembargador Julizar Barbosa Trindade, atual presidente do TRE sul-mato-grossense, o colegiado deveria realizar nova eleição ao cargo e escolher Contar, porém, o magistrado solicitou que não fosse o escolhido.

Por conta da decisão, Paschoal, atual vice-presidente, assume a presidência para os anos de 2023 e 2024.

“Como já exerci o cargo de Presidente, o Des. Contar deveria ser eleito para esse cargo. Acontece, porém, que o desembargador não deseja exercer o cargo de Presidente neste biênio. Diante da manifestação de vontade e considerando que na composição daquela Corte são apenas dois desembargadores, deverei assumir a Presidência por decisão do colegiado”, explicou.

Apesar de não ser sua primeira vez como presidente da Corte, o desembargador destacou a honra que será assumir a presidência do TRE mais uma vez. “Será uma honra reassumir à Presidência do TRE, dando continuidade aos projetos e ações da Corte, notadamente nos preparativos para a eleição de 2024”, finalizou.

