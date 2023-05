Passarelli tentará vaga no STJ

O nome do advogado campo-grandense Gustavo Passarelli da Silva, está entre os 34 nomes para concorrer a cotados para a lista sêxtupla do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), que tenta preencher a vaga de ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Uma reunião do Conselho Federal, marcada para acontecer no dia 19 de junho, irá escolher definitivamente os seis nomes que serão encaminhados para o STJ. Deste total, três representantes serão selecionados e enviados ao presidente Lula, responsável por escolher o futuro ministro.

Histórico – Passarelli atua na advocacia há mais de 25 anos, em Mato Grosso do Sul e em outros estados. Ele também é professor de direito civil em cursos de graduação e pós-graduação.

Dentro da OAB-MS, Gustavo já esteve a frente da Escola Superior de Advocacia como diretor-geral entre 2010 e 2013. Foi eleito Conselheiro Federal Suplente em 2013 e participou da Comissão Especial de Direito Empresarial junto ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, tendo ainda participação em diversas produções acadêmicas e científicas na área do Direito.

