Pedro Paulo Gasparini é reeleito como defensor público-geral de MS

Pedro Paulo Gasparini foi reeleito na tarde desta sexta-feira (24), com 172 votos, para o cargo de defensor público-geral de Mato Grosso do Sul para o biênio 2025/2027.

Segundo a Junta Receptora e Apuradora, foram registrados 172 votos favoráveis, 31 votos brancos ou nulos e 14 abstenções.

A comissão é formada pela defensora pública de 2ª Instância Eliana Etsumi Tsunoda, pela defensora pública Anna Claudia Rodrigues Santos e pelo defensor público Humberto Bernardino Sena.

Gasparini foi o único candidato do pleito, se consolidando como a primeira vez que algo do tipo acontece na história da Defensoria Pública de MS.

O resultado da votação será publicado no Diário Oficial do Estado e encaminhado, na sequência, ao governador de Mato Grosso do Sul que fará a nomeação, seguindo a Lei Complementar Estadual 111/05.

