Pela primeira vez, TRE-MS conquista selo diamante do CNJ

Nesta sexta-feira 27 de novembro, no XIV Encontro Nacional do Poder Judiciário, por meio de videoconferência o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul (TRE-MS) conquistou pela primeira vez o Prêmio Conselho Nacional de Justiça (CNJ) de Qualidade – categoria Diamante: o mais alto grau. A premiação comporta três categorias: diamante, ouro e prata.

Todo ano, o CNJ premia os Tribunais pelo desempenho, notadamente, em relação à gestão, à transparência, à produtividade e à prestação jurisdicional.

A premiação deste ano contou com a presença do Presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, Ministro Luiz Fux, Ministra Maria Thereza de Assis Moura do Superior Tribunal de Justiça e Corregedora Nacional de Justiça, a Ministra Maria Cristina Peduzzi, Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, Conselheiros do CNJ, Ministros dos Tribunais Superiores e Presidentes dos Tribunais de todo o Brasil.

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul foi representado pelo Desembargador Eleitoral Daniel Castro Gomes da Costa. Para Castro “estamos todos muito felizes. Esse prêmio consolida o trabalho de excelência que foi desenvolvido neste biênio por todos do Tribunal, servidores e juízes, ininterruptamente liderados pelo presidente Desembargador João Maria Lós, que conduziu sua gestão de forma extremamente dinâmica e com foco na transparência, prestação jurisdicional célere e de qualidade, e incontestável administração das eleições em tempos de dificuldades”.

