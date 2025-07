Petrallás assina termo com o MPMS para ressarcir verba pública

Vinícius Santos com informações do MPMS

O presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Estevão Antônio Petrallas, assinou um acordo com o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) para devolver recursos públicos não prestados contas pela Liga de Futebol Profissional de MS, entidade que ele presidiu anteriormente.

O Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) foi firmado com a 49ª Promotoria de Justiça de Campo Grande. Segundo o MPMS, a Liga não apresentou a devida prestação de contas de um convênio firmado com a Fundesporte, o que gerou uma condenação judicial no valor de R$ 128.477,24, já atualizados.

Como as sanções por ato de improbidade prescreveram, o Ministério Público optou por resolver o caso de forma extrajudicial. Pelo acordo, Petrallas se compromete a pagar o valor devido, mesmo que a Liga não efetue o pagamento. A dívida será quitada em 47 parcelas mensais, com acompanhamento do MPMS.

O TAC também permite, de forma excepcional, que a Federação de Futebol de MS continue firmando convênios com o poder público, desde que o acordo seja cumprido integralmente.

Caso haja descumprimento, Petrallas terá que pagar uma multa de R$ 15 mil, e os órgãos públicos serão comunicados para restabelecer a proibição da FFMS de receber recursos públicos.

O termo tem força de título executivo extrajudicial, ou seja, pode ser cobrado diretamente na Justiça em caso de inadimplência.

JD1 No Celular

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Saiba Mais Esportes Petrallás é absolvido em denúncia e seguirá como presidente interino da FFMS

Reportar Erro

Saiba Mais Esportes Petrallás é absolvido em denúncia e seguirá como presidente interino da FFMS

Deixe seu Comentário

Leia Também