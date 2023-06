PF indicia suspeito de ser mandante do assassinato de Bruno Pereira e Dom Phillips

A Polícia Federal indiciou Ruben Dario da Silva Villar como um dos mandantes do assassinato do indigenista Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, mortos em junho do ano passado.

A informação foi confirmada pelo advogado de Villar, Eduardo de Souza Rodrigues, à Agência Brasil. “Ele foi indiciado como possível mandante, mas ainda não fomos intimados”, comentou.

Junto de Villar, a PF indiciou Jânio Freitas de Souza, suspeito de integrar uma organização criminosa dedicada à pesca ilegal na região próxima à Terra Indígena Vale do Javari, local próximo de onde Bruno e Dom foram mortos.

