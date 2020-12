PF prende homem de 30 por estupro de vulnerável na capital

Sarah Chaves com informações da Assessoria

A Polícia Federal prendeu na manhã desta terça-feira (8), um homem de 30 anos, acusado de estupro de vulnerável além de compartilhar conteúdos de pornografia infantil durante Operação Sad Movie em Campo Grande.

Além da prisão a PF cumpriu na casa do suspeito, dois mandados de busca e apreensão expedidos pela 5ª Vara Federal de Campo Grande.

As investigações tiveram início após informações da Divisão de Repressão a Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, por meio do Núcleo de Repressão aos Crimes de ódio e à Pornografia Infantil na Internet (NURCOP), indicar que o indivíduo estava realizando o compartilhamento e divulgação de filmes e imagens relacionadas à pornografia infantil.

Durante as investigações foi possível identificar o autor dos delitos e residências vinculadas ao mesmo.

O investigado responderá pelos cirmes de reproduzir, reproduzir, dirigir, fotografar, filmar ou registrar, por qualquer meio, cena de sexo explícito ou pornográfica, envolvendo criança ou adolescente previstos nos arts. 240 e 241-A e B do Estatuto da Criança e do Adolescente, e por rer conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos, cujas penas somadas podem ultrapassar 25 anos de reclusão.

Operação Sad Movie/Filme Triste

O nome da operação Sad Movie, faz referência à gravação de imagens e produção de filmes relacionadas à pornografia infantojuvenil.

Deixe seu Comentário

Leia Também