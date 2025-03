A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) divulgou, nesta quarta-feira (5), os nomes da Corregedora-Geral do Estado, Fabíola Marquetti Sanches Rahim, e do Corregedor-Geral Adjunto, Denis Cleiber Miyashiro Castilho, para as eleições aos respectivos cargos para o biênio 2025-2027.

Fabíola Marquetti Sanches Rahim, atual Corregedora-Geral e Procuradora do Estado desde 2005, está em chapa única com Denis e tem um longo histórico na advocacia sul-mato-grossense. Promotora de Justiça entre 2003 e 2004, Fabíola assumiu como Procuradora em 2005, já tendo sido a Coordenadora Jurídica da PGE na Secretaria de Estado de Administração, pelo período de 11 anos, Procuradora-Geral Adjunta do Consultivo, além de ter se tornado a primeira mulher a assumir o cargo de Procuradora-Geral do Estado.

Já Denis Cleiber Miyashiro Castilho, Corregedor-Geral Adjunto, atuou como Conselheiro Estadual da Ordem Dos Advogados Do Brasil – Seccional Mato Grosso Do Sul (OAB-MS) de 2007 até 2009, e atua como Procurador do Estado desde 2001. Na PGE, ele já exerceu as funções de Chefe da Procuradoria de Assuntos Tributários, Chefe da Procuradoria de Informática e Cálculo, Subchefe da Procuradoria de Pessoal, Subchefe da Coordenadoria da PGE, Coordenador da Procuradoria-Geral do Estado e Chefe da CJUR-SEL

As eleições estão agendadas para 12 de março de 2025, às 10h.

