PGR denuncia mais 152 por participações em invasão em Brasília

A Procuradoria-Geral da República (PGR) denunciou neste sábado (4) mais 152 pessoas por participação nos atos terroristas de 8 de janeiro, quando bolsonaristas golpistas invadiram as sedes dos Três Poderes em Brasília.

Segundo a PGR, os denunciados foram detidos no acampamento em frente ao Quartel General do Exército, em Brasília, e tiveram a participação nos atos comprovada. Eles estão presos em unidades do sistema prisional do Distrito Federal.

Os denunciados foram acusados de associação criminosa e de incitar a animosidade entre as Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais. Seus nomes se juntam a lista de denunciados da PGR, que já chega a 653.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 e acompanhe em tempo real todas as notícias. Para baixar no IOS, clique aqui . E aqui para Android.

Deixe seu Comentário

Leia Também