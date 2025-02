PGR pede arquivamento de inquérito contra Ibaneis pelo 8 de janeiro

O procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pediu na noite de quarta-feira (26) o arquivamento do inquérito contra o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, pelos ataques golpistas do 8 de janeiro de 2023.

O inquérito contra Ibaneis foi aberto em 12 de janeiro de 2023 pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), a pedido da PGR, que na época apontou indícios de que o governador teria conhecimento prévio que a manifestação se tornaria violenta.

Foi concluído pela PGR que não existem provas de que Ibaneis se omitiu durante o 8 de janeiro ou tenha participado de algum favorecimento durante as manifestações.

“Esgotadas as diligências viáveis e sem outra linha investigatória idônea, a partir dos elementos de informação produzidos até o momento, os fatos relatados não revelam justa causa hábil a autorizar o prosseguimento da persecução penal contra Ibaneis Rocha Barros Júnior”, disse Gonet em sua decisão.

Agora cabe a Moraes proferir a decisão, já que ele tem a autonomia para determinar novas diligências. No entanto, maioria dos casos resta apenas ao juiz aceitar o parecer do Ministério Público, uma vez que o órgão é o único apto a apresentar eventual denúncia.

