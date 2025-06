PGR pede prisão preventiva de Zambelli e inclusão de seu nome na Interpol

A Procuradoria-Geral da República (PGR) pediu, nesta terça-feira (3), a prisão preventiva e a inclusão na lista da Interpol da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) e que fugiu para os Estados Unidos e segue em direção à Europa.

Em documento sigiloso, que a TV Globo teve acesso, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, especifica que o pedido é cautelar, a fim de garantir que a deputada possa ser punida pelos crimes que foi condenada.

“Não se trata de antecipação do cumprimento da pena aplicada à ré, mas de imposição de prisão cautelar, de natureza distinta da prisão definitiva, com o fim de assegurar a devida aplicação da lei penal”, diz o texto.

No pedido, Gonet também solicitou o sequestro e indisponibilidade de bens da deputada. “Há necessidade, além disso, para eficácia da medida requerida e igualmente assegurar a aplicação da lei penal, de inclusão do nome da parlamentar requerida na difusão vermelha da INTERPOL, com a suspensão de seu passaporte e imediata comunicação aos países”, comentou.

Segundo a PGR, Zambelli deve ser considerada foragida “por ter se evadido para outro país e anunciado publicamente sua permanência na Europa e a transgressão da decisão condenatória proferida pela mais alta Corte do país, em que secominou pena a ser cumprida inicialmente em regime fechado”.

