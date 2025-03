PGR pede que Bolsonaro e aliados virem rÃ©us no STF

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta quinta-feira (15) uma manifestação para o Supremo Tribunal Federal (STF), onde afasta argumentos das defesas dos denunciados por suposta tentativa de golpe, que citavam supostas nulidades processuais.

O parecer de Gonet foi enviado após ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, que deu cinco dias para a PGR se manifestar sobre a defesa prévia apresentada pelos acusados contra a denúncia envolvendo uma suposta tentativa de golpe.

Neste primeiro momento, a PGR se manifestou sobre o primeiro núcleo de acusados, composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, ex-ministro da Justiça Anderson Torres, o ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência (Abin), Alexandre Ramagem,os generais e ex-ministros Augusto Heleno, Paulo Sérgio Nogueira, Walter Braga Netto, o tenente-coronel e delator Mauro Cid, e o almirante Almir Garnier.

Eles são acusados de organização criminosa armada, golpe de Estado, tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, dano qualificado agravado pelo emprego de violência e deterioração de patrimônio tombado da União.

Em seu posicionamento, Gonet afirma que não se manifestaria, neste momento, sobre as questões de mérito apresentadas pelas defesas, somente a respeito das nove questões preliminares levantadas pelos advogados sobre as supostas nulidades do processo.

Acompanhe em tempo real todas as notícias do Portal, clique aqui e acesse o canal do JD1 Notícias no WhatsApp e fique por dentro dos acontecimentos também pelo nosso grupo, acesse o convite.

Tenha em seu celular o aplicativo do JD1 no iOS ou Android.

Reportar Erro

Deixe seu Comentário

Leia Também