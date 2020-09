PGR pede volta de Queiroz e Márcia a prisão

Flávio Veras, com informações da Veja

A Procuradoria Geral da República (PGR), em manifestação do procurador Alcides Martins, apresentou parecer no STF em que questiona a decisão do ministro Gilmar Mendes que manteve na prisão domiciliar Fabrício Queiroz e sua mulher, Márcia Aguiar. Órgão defende que casal volte a prisão.

