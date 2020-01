Piloto está solto e responderá por destruir apartamento de advogado

O piloto Jonas Mongenot Junior, envolvido na briga com o advogado Munir Jorge, no condomínio Jardins do Jatobá, em frente ao Shopping Campo Grande, foi solto na manhã desta terça-feira (7).

Ao JD1 Notícias, o advogado de defesa do piloto, Jaques Fortes, falou que Jonas já está em casa com a família e que a convivência no condomínio está sob cuidados. “A gente vai analisar as medidas judiciais cabíveis com relação ao condomínio”, explicou Jaques afirmando que é para que seu cliente não sofra represálias no local.

Jonas ainda vai responder na Justiça por dano ao patrimônio privado do Munir Jorge, e por ameaça que precisará ser provado perante o juiz. Segundo Jaques Fortes, se a defesa de Munir quiser, pode entrar com processo para reparação de dano.

O piloto também registrou um boletim de ocorrência contra seu vizinho por agressão. “O Jonas não bateu em ninguém, o Munir o agrediu e ele nem se defendeu”, falou o advogado de defesa de Jonas.

Jonas foi solto depois que a família pagou fiança de R$ 40 mil

Deixe seu Comentário

Leia Também