PM acusado de matar empresário no Procon será transferido por problemas psiquiátricos

Em decisão no âmbito de um Habeas Corpus, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul (TJMS) determinou a transferência do militar aposentado da Polícia Militar, José Roberto de Souza, para a cela 17 do Centro de Triagem Anízio Lima, em Campo Grande. A decisão foi baseada na necessidade de melhor atendimento ao paciente.

José Roberto de Souza é acusado de homicídio, sendo a vítima Antônio Caetano Carvalho, sócio-proprietário da "Aliança Só Hilux". O crime ocorreu em fevereiro de 2023 durante uma audiência de conciliação na Superintendência para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon-MS).

A cela 17 do CT Anízio Lima é conhecida, pois 'abrigou' figuras públicas, como o ex-governador André Pucinelli (MDB), ex-deputado federal Edson Giroto e o ex-prefeito de Campo Grande Gilmar Olarte.

A transferência de José Roberto de Souza para este local foi justificada pela inexistência de hospital psiquiátrico de custódia e a necessidade, conforme laudo psiquiátrico anexado ao processo, de um ambiente mais adequado ao seu estado.

O processo, mantido em sigilo, tem suas informações divulgadas apenas no Diário Oficial da Justiça. Na última edição desta segunda-feira (15), o desembargador Celso Barbosa Florence, relator do Habeas Corpus, determinou a urgente comunicação ao Juiz da 1.ª Vara das Execuções Penais da Capital, Dr. Fernando Chemin Cury, para providenciar a vaga e a transferência de José Roberto de Souza.

