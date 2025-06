PM vira réu após ignorar denúncia de violência doméstica em Chapadão do Sul

A Justiça Militar aceitou denúncia contra um soldado da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) por prevaricação, após ele supostamente deixar de agir corretamente em um caso de violência doméstica ocorrido em Chapadão do Sul.

De acordo com o Ministério Público de MS (MPMS), o caso aconteceu em março deste ano, por volta das 3h da manhã, quando uma mulher acionou o número de emergência 190 após ser agredida pelo companheiro, que descumpria medida protetiva.

Ela contou que, ao retornar do trabalho, teve uma discussão com o agressor e foi atingida por um soco na boca. Após o ataque, conseguiu se trancar no banheiro e pediu ajuda a uma amiga por mensagem.

A amiga foi até o local, resgatou a vítima e a levou para sua casa. De lá, ambas ligaram novamente para a Polícia Militar para relatar o ocorrido. Segundo a denúncia, o policial que atendeu a chamada era o rádio operador de plantão naquela madrugada.

Ele teria orientado a vítima a procurar a Polícia Civil no dia seguinte, sem registrar a ocorrência no sistema da PMMS nem informar seus superiores, contrariando os procedimentos oficiais.

O juiz Alexandre Antunes da Silva, da Auditoria Militar, aceitou a denúncia e marcou a primeira audiência do processo para o dia 7 de julho. O policial responderá por prevaricação, crime previsto no artigo 319 do Código Penal Militar.

O processo segue em andamento.

