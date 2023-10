Polícia pede compartilhamento de provas em investigação contra Marquinhos

A Polícia Civil solicitou, nesta sexta-feira (06), à Justiça Estadual de Mato Grosso do Sul, o compartilhamento de provas referentes ao suposto caso de assédio sexual envolvendo o ex-prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad. O pedido está sob análise da juíza Eucélia Moreira Cassal, na 3ª Vara Criminal, onde o inquérito e a ação penal tramitam em sigilo.

Detalhes sobre o suposto crime de assédio são escassos, sendo conhecidos apenas por meio de breves publicações no Diário Oficial da Justiça. Um despacho na folha 193 determina a intimação das partes para se manifestarem sobre o pedido de compartilhamento de provas feito pela Autoridade Policial nas folhas 144-145 e 192, com a instrução de retorno na fila de urgente após as manifestações.

O pedido da Polícia Civil deve ser analisado após a resposta das partes.

STJ

Em setembro deste ano, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu manter o arquivamento de cinco denúncias feitas por supostas vítimas contra o ex-prefeito Marquinhos Trad. A votação que determinou o trancamento das ações ocorreu em 8 de agosto.

O JD1 Notícias buscou a posição da defesa do ex-prefeito, que afirmou que a quebra de sigilo não foi feita no celular de Marquinhos "Foi feita no celular das "vítimas" e não do Marcos Trad, justamente porque mostramos que havia o recebimento de dinheiro por parte delas para fazerem as falsas denúncias", disse em nota a defesa.

