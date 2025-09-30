Policial civil e membros de quadrilha são condenados por tráfico em MS

A Justiça de Campo Grande condenou 16 réus a penas que, somadas, chegam a mais de 145 anos de reclusão. Também foram aplicadas multas penais que ultrapassam R$ 199 mil. A decisão foi proferida pela 3ª Vara Criminal a partir de denúncia apresentada pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco/MPMS).

Os condenados foram denunciados no âmbito da Operação Snow, que investigou crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro. Três acusados foram absolvidos, entre eles Welington Souza de Lima, que foi inocentado da acusação de tráfico, mas condenado por integrar organização criminosa.

Penas aplicadas

Ademilson Cramolish Palombo – 6 anos e 5 meses + 64 dias-multa

Adriano Diogo Veríssimo – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Ademar Almeida Ribas – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Bruno Ascari – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Douglas Lima de Oliveira – 5 anos e 3 meses + 29 dias-multa

Eric do Nascimento Marques – 12 anos e 3 meses + 833 dias-multa

Fernando Henrique Souza dos Santos – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Frank Santos de Oliveira – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Hugo Cesar Benites – 13 anos e 5 meses + 950 dias-multa

Joesley da Rosa – 18 anos e 6 meses + 889 dias-multa

Jucimar Galvan – 10 anos e 8 meses + 106 dias-multa

Luiz Paulo da Silva Santos – 23 anos e 9 meses + 1.548 dias-multa

Márcio André Rocha Faria – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Mayk Rodrigo Gama – 13 anos e 11 meses + 139 dias-multa

Rodney Gonçalves Medina – 12 anos e 3 meses + 833 dias-multa

Welington Souza de Lima – 4 anos e 1 mês + 17 dias-multa

Absolvidos: Darli Oliveira Santander e Natoni Lima de Oliveira.

Estrutura criminosa

As investigações apontaram que a organização atuava de julho de 2021 a março de 2024, principalmente em Campo Grande e Ponta Porã, com foco no tráfico de drogas e lavagem de capitais. Foram identificadas mais de duas toneladas de cocaína ligadas ao grupo.

Segundo o Gaeco, a organização contava com apoio de policiais civis, que utilizavam viaturas oficiais para transportar entorpecentes, prática conhecida como “frete seguro”.

Entre os condenados está o agente de polícia judiciária da PCMS, Hugo Cesar Benites, que recebeu pena de 13 anos e 5 meses de prisão, além de 950 dias-multa e a perda do cargo público. De acordo com o Portal da Transparência, ele recebe remuneração fixa de R$ 14.065,93 do Estado, referente à competência de agosto de 2025.

Cumprimento das penas

O juízo determinou que as penas sejam cumpridas inicialmente em regime fechado. Foram negados pedidos de substituição por penas restritivas de direitos e de suspensão condicional. Os réus não poderão recorrer em liberdade, salvo os que já estavam soltos ou tinham medidas cautelares alternativas.

Operação Snow

- 1ª Fase – março de 2024: cumpridos 21 mandados de prisão preventiva e 33 de busca e apreensão, visando desarticular a estrutura principal do grupo.

- 2ª Fase – janeiro de 2025: resultou em 9 mandados de prisão preventiva e 19 de busca e apreensão, identificando novos integrantes, entre eles advogados envolvidos em corrupção de servidores. Também foram apuradas práticas violentas, como sequestros e execuções.

