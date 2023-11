Policial militar é condenado por atirar contra civil em Campo Grande

Em decisão da 6ª Vara Criminal, o policial militar Edgar Leite Ramos Junior, de 48 anos, lotado na PMMS, foi condenado por atirar contra um homem de 35 anos no bairro Jardim Colúmbia, em Campo Grande, no dia 3 de maio de 2019, por volta das 22h55min, na residência situada à Rua Nhamunda.

O PM, denunciado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) por lesão corporal grave, teria invadido a casa da vítima e disparado uma pistola .40, atingindo a perna do homem e causando fratura exposta, conforme consta nos autos do processo.

A vítima, socorrida pelo Corpo de Bombeiros após acionamento dos vizinhos, foi encaminhada para a Santa Casa. Um médico-legista avaliou a lesão como grave.

No interrogatório, o policial negou as acusações. No entanto, o magistrado Marcio Alexandre Wust, considerou a declaração do acusado como isolada e divorciada das demais provas apresentadas durante o processo, indeferindo o pedido de absolvição.

Diante disso, o juiz condenou o policial a uma pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, além de multa de 100 (cem) dias-multa. A pena deverá ser cumprida em regime fechado.

O JD1 Notícias apurou que o policial militar, atualmente aposentado pela Agência de Previdência Social de Mato Grosso do Sul (Ageprev/MS), recebe um salário líquido de R$ 7.350,44, referente ao mês de outubro de 2023.

