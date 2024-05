População poderá participar da 2ª Semana Nacional do Registro Civil de 13 a 17 de maio

Sarah Chaves, com informações do CNJ

Visando combater o sub-registro civil de nascimento no país, o Conselho Nacional de Justiça (CNJ), promove, entre os dias 13 e 17 de maio, a 2ª Semana Nacional do Registro Civil – "Registre-se em parceria com as Justiças Federal e Estadual.

Ação deve ampliar o acesso à documentação civil básica a todos os brasileiros, em especial à população considerada vulnerável, em cumprimento de medidas de segurança, situação manicomial, carcerária e egressos do cárcere, bem como à população indígena.

Durante o evento, os oficiais de registro civil das pessoas naturais atenderão às solicitações de certidão oriundas do projeto de forma prioritária. Será realizada a emissão do restante da documentação civil (CPF e RG), bem como inclusão no CadÚnico e outros benefícios sociais, nos estados, pelas corregedorias locais.

Confira os locais onde haverá atendimento em Mato Grosso do Sul:

Amambai: Serviço de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Amambaí/MS, na Rua Benjamin Constant, nº 847, Centro, CEP nº 79990-1413. Data: dia 13 a 17/05/2024, das 8h às 11h;



Anastácio: Serviço de Registro Civil – Tribunal do Júri do fórum, na Rua JK, nº 1445



Aquidauana: Serviço de Registro de Imóveis e Registro Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Aquidauana, na Rua Cândido Mariano, nº 442, Centro.



Bataguassu: Serviço de Registro Civil da Comarca de Bataguassu, na Avenida Dias Barroso, nº 155, centro



Corumbá: 2º Serviço Notarial e De Registro Civil das Pessoas Jurídicas de Corumbá e Unidade de Perícia de Identificação – realização na escola localizada na parte alta da cidade



Coxim: Serviço de Registro de Imóveis, de Títulos e Documentos, Civil das Pessoas Jurídicas e Civil das Pessoas Naturais e de Interdições e Tutelas de Coxim/MS em ação conjunta com a Secretaria de Assistência Social, na Rua Filinto Muller, nº 280, Centro. Horário: 8h às 11h e das 13h às 17h;



Deodápolis: Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais do Distrito de Lagoa Bonita, na Av. Jacinto Honório Leite, s/nº (saída para Deodápolis).



Dois Irmãos do Buriti: Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais, na Rua Miguel João de Castro, nº 403, Centro no horário das 08h às 11h das 13h às 17h;



Dourados: Escola Estadual Indígena Intercultural Guateka Marçal de Souza Aldeia Jaguapiru, s/n Reserva Indígena.



Maracaju: Serviço de Registro de Imóveis e Civil das Pessoas Naturais e Interdições e Tutelas de Maracaju/MS, na Praça central da cidade, entre a primeira e segunda semana do mês de maio/2024;

Nioaque: Centro Comunitário da Aldeia Água Branca da comarca de Nioaque – Rua Principal, Nioaque – MS, 79220-000;



Ponta Porã:

Antônio João – Serviço Notarial e de Registro Civil de Pessoas Naturais – Auditório da Prefeitura Municipal de Antônio João. Endereço: Rua Vitório Penzo, 347, Centro, Antônio João das 13h às 17 horas

Aral Moreira – Serviço Notarial e de Registro Civil de Pessoas Naturais Local: no próprio RCPN Endereço: R. Trinta e Um de Março, 916. Data: 13 e 14 de maio de 2024. Horário: 08 às 11 horas e 12 às 16 horas.



Três Lagoas: - 2º Serviço Notarial e de Registro Civil das Pessoas Naturais de Três Lagoas: sede da Serventia – Rua Dr Orestes Prata Tibery, n. 62 – Centro das 8h as 11h / 13h as 17h.



Tabelionato de Notas e Registro Civil de Selvíria – Cartório Góis: sede da Serventia – Rua Vereador Isac Laluce, nº 915, Centro. – Data: de 13 a 17 de maio de 2024.

