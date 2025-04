Por assassinato a facadas no Lageado, homem é condenado a 8 anos de prisão

O Tribunal do Júri condenou Alfredo Vaez a 8 anos e 4 meses de prisão, em regime fechado, pelo assassinato de Junior Roas de Arruda. A sentença foi proferida pelo juiz Aluizio Pereira dos Santos, da 2ª Vara do Tribunal do Júri, durante julgamento realizado nesta quarta-feira (2).

O crime ocorreu no dia 14 de abril de 2024, por volta da meia-noite, no cruzamento das ruas Dário Anhaia Filho e Durando Pereira da Silva, no bairro Parque do Lageado, em Campo Grande.

Julgamento e decisão - Durante o julgamento, o Conselho de Sentença rejeitou as teses apresentadas pela defesa de Alfredo Vaez, que alegava legítima defesa, lesão corporal seguida de morte e crime cometido sob violenta emoção.

Além de Alfredo, Neri Vaez também havia sido acusado de envolvimento no crime, mas foi absolvido. Durante o julgamento, Alfredo confessou o assassinato e negou qualquer participação do coacusado, assumindo sozinho a autoria do crime.

Diante disso, o juiz determinou que Alfredo Vaez continue preso até eventual progressão de regime e ordenou o cumprimento imediato da pena. Além disso, fixou uma indenização mínima de R$ 10 mil a ser paga aos familiares da vítima.

Embora tenha o direito de recorrer da decisão, caso apresente recurso, Alfredo continuará preso enquanto o processo tramita.

