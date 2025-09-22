Menu
Menu Busca segunda, 22 de setembro de 2025
(67) 99647-9098
Busca
Justiça

Por ausência de cotas, justiça suspende concursos do TCE/MS

As provas estavam previstas para outubro com vagas e formação de reserva para Conselheiro Substituto, Auditor de Controle Externo e Analista de Controle Externo

22 setembro 2025 - 14h55Taynara Menezes
Sede do TCE-MS - Sede do TCE-MS -   (Foto: Mary Vasques)

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) suspendeu as provas dos concursos públicos do Tribunal de Contas do Estado (TCE/MS), após ação do Ministério Público (MPMS) e da Defensoria Pública (DPMS). O motivo foi a omissão de cotas para candidatos negros (20%) e indígenas (3%) nos cargos de Conselheiro Substituto, Auditor de Controle Externo e Analista de Controle Externo.

A decisão liminar do Desembargador Amaury da Silva Kuklinski determina que os editais sejam republicados com a inclusão das cotas raciais e reabertura do prazo de inscrições para permitir que candidatos possam se autodeclarar e concorrer às vagas reservadas. Caso o TCE/MS não cumpra a ordem, será aplicada uma multa diária de R$ 20 mil, com limite de 90 dias.

A Promotoria de Justiça de Direitos Humanos ressaltou que a reserva de vagas é um dever jurídico, respaldado pela Constituição Federal, pelo Estatuto da Igualdade Racial e pela decisão do STF, que reconheceu a constitucionalidade das cotas em concursos públicos.

A decisão busca corrigir desigualdades históricas e garantir oportunidades iguais para todos os candidatos. 

Reportar Erro
Vanguard - Sound

Deixe seu Comentário

Leia Também

Viviane e Alexandre de Moraes Foto: Divulgação
Internacional
"Ilegal e lamentável", diz Moraes após a esposa dele ser alvo da Lei Magnitsky pelos EUA
Fórum de Campo Grande
Justiça
Justiça de Campo Grande condena homem por estupro, mas permite recurso em liberdade
Lula e Jorge Messias -
Internacional
Agência confirma revogação de visto do Advogado-Geral da União pelos EUA
Agência dos Correios
Justiça
STF decide sobre prazo de prescrição de cinco anos em ações contra os Correios
Rayane de Amorim Piccelli Pereira, de 6 anos -
Justiça
TJ mantém condenação de homem por matar criança atropelada no Nova Lima
Candidata, Rose Modesto (União Brasil)
Política
Com gasto de R$ 13,3 milhões, Justiça Eleitoral aprova contas de campanha de Rose Modesto
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Justiça
Homem que matou o "amigo" em Campo Grande pega 17 anos de prisão
Foto: TJMS
Justiça
Justiça Itinerante oferece atendimentos gratuitos em bairros da Capital
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Justiça
Cliente será indenizado em R$ 10 mil após delivery errar pedido e polícia ir até sua casa
Carteira de trabalho digital e física
Justiça
Justiça nega vínculo empregatício de maquiadora com salão em Campo Grande

Mais Lidas

Foto: Reprodução
Cidade
JD1TV: Pelos cabelos, mulheres brigam por brindes durante ação pública no Noroeste
Foto: reprodução
Clima
Mato Grosso do Sul terá frio acompanhado de chuva na próxima semana
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Polícia
Sargento aposentado dos Bombeiros morre durante jogo de futebol com amigos
Viatura Polícia Militar
Polícia
Mulher espalha fofoca e apanha da sobrinha em Campo Grande